Laura Giuliani, portiere dell'Italia femminile, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Francia, debutto agli Europei: "Coraggio e sacrificio per affrontare la Francia? Quando giochi contro queste grandi squadre la parola sacrificio sta alla base. Sappiamo che ci saranno momenti in cui saremo in fiducia e altri in cui dovremo compattarci dietro e sacrificarci l'una per l'altra. Fare quello che sappiamo fare meglio: fare squadra. La notte prima del debutto? In realtà abbiamo avuto poche ore per pensarci perché abbiamo fatto rifinitura molto tardi. Oggi è stata una giornata lunga, non vedevamo l'ora di giocare finalmente".