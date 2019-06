Laura Giuliani, portiere della Nazionale, ha parlato dal ritiro dell'Italia difendendo il calcio femminile: ''Non esistono sport da maschi o da femmine. Devo tutto a mio nonno, il mio primo tifoso. Ora che non c’è più gioco sempre per lui. Fidanzato? Stiamo insieme da sette anni, condividere lo stesso mondo aiuta''.