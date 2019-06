A pochi giorni dalla gara degli ottavi di finale contro la Cina, il portiere dell'Italia femminile Laura Giuliani ha parlato del momento d'oro delle Azzurre: "La cosa più bella è rimanere se stesse nonostante quello che sta succedendo, non importante se adesso siamo famose - spiega in conferenza stampa - Un'atleta olimpionica ci ha detto 'Adesso come prima', è una frase che mi sono tatuata in testa".



IL SEGRETO - "Siamo arrivate fino a qui, ora dobbiamo continuare a sognare. Ci aiuta il fatto di giocare a mente libera". Poi svela qualche segreto della squadra: "L'organizzazione. Abbiamo lavorato molto sulla tattica e i risultati sono arrivati. In più, nonostante i nostri difensori giochino in squadre diverse, c'è molta sintonia. Abbiamo i migliori difensori del Mondiale e sono sicura che andremo avanti su questa strada". Parlano i numeri: "Solo due gol subiti da da calci piazzati, e in quel caso non è colpa della difesa".



MISURE E VAR - Sulla possibilità di cambiare le misure della porta: "Qualche rigore l'ho parato, anche se non è la mia specialità. La necessità di avere sempre un piede sulla riga condiziona, il VAR non perdona. Le misure della porta? Per me vanno bene così. Non abbiamo l'altezza e la fisicità degli uomini, ma possiamo compensare col senso della posizione".