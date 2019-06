, calciatrice della Fiorentina Women's e dell'Italia femminile, ha commentato tramite Instagram l'eliminazione delle azzurre dai Mondiali di Francia: "Ma questo non è stato un sogno come tanti...è di quelli che al mattino quando apri gli occhi ti porti dietro una scia di felicità...la serenità e la gioia di aver fatto qualcosa di grande...qualcosa che ha cambiato le idee di tante persone!Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia e questa esperienza rimarrà nei nostri cuori per sempre! Un grazie immenso a tutto lo staff, che ha creduto in noi fino dall’inizio e ci ha permesso di arrivare fin qua. Ma soprattutto un GRAZIE di CUORE alle mie compagne di squadra, siamo un gruppo incredibile, sempre pronte ad aiutarci a vicenda. Ognuna di noi ha dato tutto quello che aveva e anche di più!Ma di questa esperienza mi rimarranno soltanto dei bellissimi ricordi".