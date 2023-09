Anche se non ancora annunciato ufficialmente,, 45 anni, sposato, due figlie, nato a Vigevano, allenatore del Venezia Primavera e, per ben due volte, traghettatore della prima squadra (in seria A e serie B),. Succede a Milena Bertolini che ha guidato le azzurrte per sei anni. La, tuttavia, non è un uomo alla guida del femminile (c’erano già stati Vatta, Ghedin, Cabrini solo per citarne alcuni), ma(che, ovviamente, lascerà), scelta personalmente dal Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.Il percorso è già scritto:. Se, dunque, Soncin è inequivocabilmente il c.t. con il massimo dei poteri,: l’allenatrice è stata individuata tra le molte risorse di quella che una volta si chiamava Club Italia e dal quale la Federazione vuole attingere per una questione di metodo e di merito. L’approdo a Soncin non è stato facile. In un primo tempo, come anche l’interessato sa,, ex c.t. della Nazionale maschile. Il confronto con il presidente federale non ha portato all’accordo e, perciò, si è passati ad altri. Realistiche erano anche le candidature di Carminee Giampietro. Naturalmente il secondo sarebbe stato preferibile perché allena da anni nel femminile (Sassuolo), è stimato in relazione al gioco prodotto dalla sua squadra, ha una vasta conoscenza del settore. Tuttavia il presidente Gravina sapeva che: le batoste europee e mondiali hanno lasciato scorie tra le ragazze, l’addio di Milena è stato polemico,(Spagna campione del mondo, Svezia, terza classificata, Svizzera).Per tutto questo. Soncin, che ha preso il Venezia in serie A quando era già retrocesso e lo ha portato a disputare un più che dignitoso finale di campionato, rispondeva a queste caratteristiche. Sa che ha tanto lavoro da fare e molti bocconi amari da ingoiare, un “programma” che non poteva allettare troppi candidati. Nonostante la presunta eredità della Bertolini,. Soncin ha un triplo vantaggio: si è laureato con il massimo dei voti al corso Uefa Pro, garantisce una serietà assoluta, quasi monastica, e non coltiva pregiudizi, amicizie, simpatie, conoscenze., non le passerelle pubblicitarie e televisive o le camarille da salotto.