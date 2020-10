Doveva essere la partita del salto di qualità, è stata una disfatta: al Castellani di Empoli l'Italia femminile perde la sfida per il primo posto del girone contro la Danimarca e vede allontanarsi la qualificazione diretta all'Europeo. Finisce 3-1, ma il passivo poteva essere decisamente più pesante. Serata da film horror per Giuliani, che prima regala l'1-0 spingendo nella sua porta un tiro dalla bandierina di Sorensen poi regala il momentaneo 3-0 a Nadia Nadim, uscendo a vuoto sempre da azione da calcio piazzato. Dell'attaccante del Paris Saint-Germain anche il momentaneo 2-0 su invito di Harder, per la Uefa la migliore giocatrice d'Europa, passata per circa 250 mila euro in estate da Wolfsburg al Chelsea.



SERVE UN'IMPRESA - L'Italia è tutta nel gol della bandiera di Giacinti, punta del Milan, ben servita in verticale da Bonansea. La Danimarca sale a 27 punti con 9 partite giocate, l'Italia rimane a 21 con 8 match disputati. Per conquistare il primo posto bisognerà vincere tutte le partite restanti, compresa la sfida di ritorno a Viborg l'1 dicembre. ​Questo il regolamento per andare all'Europeo in Inghilterra, nel 2022: le nove vincitrici dei gironi e le tre seconde con i migliori risultati contro la terza, quarta e quinta classificata nel girone accedono direttamente alla fase finale. Le altre sei seconde classificate disputano gli spareggi, che decretano le ultime tre squadre partecipanti alla fase finale.