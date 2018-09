Antipasto di Mondiale per la Nazionale italiana femminile, che il 9 ottobre alle ore 18.15 affronta la Svezia in amichevole a Cremona. Ecco le convocate di Milena Bertolini:



Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (AS Roma), Katja Schroffenegger (Inter Milano), Francesca Durante (Fiorentina Women);

Difensori: Elena Linari (Atletico Madrid), Elisa Bartoli (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan), Alia Guagni (Fiorentina Women), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina Women), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina Women), Sandy Iannella (Sassuolo), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Milan);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus).