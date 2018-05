L'Italia femminile continua a coltivare il sogno Mondiale, in programma per il prossimo anno in Francia. La partita decisiva potrebbe essere quella del prossimo 8 giugno contro il Portogallo. In caso di vittoria, ecco arrivare la manifestazione iridata. Ecco le 23 convocate del commissario tecnico Milena Bertolini:



PORTIERI- Chiara Marchitelli (Brescia), Rosalia Pipitone (Res Roma), Emma Guidi (S. Zaccaria).

DIFENSORI- Elena Linari (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Elisa Bartoli (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Brescia), Lisa Boattin (Juventus).

CENTROCAMPISTE- Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Mozzanica), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Brescia);

ATTACCANTI- Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).