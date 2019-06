Centrale dell'Italia femminile e decisiva nella vittoria sulla Cina, Elena Linari parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario, stiamo scrivendo la storia, sappiamo che c'è una nazione intera a sostenerci e vogliamo continuare così. Non è stato facile, faceva tanto caldo e l'abbiamo accusato, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza della nostra squadra e in particolare in difesa ci siamo fatte sentire nuovamente. Il calcio femminile sta facendo i progressi che volevamo, finalmente sta diventando una realtà importante e siamo contente che sempre più ragazze si avvicinano a questo sport".