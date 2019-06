Alla fine è arrivato il verdetto tanto atteso: sarà la Cina l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale del Mondiale. La sfida avrà luogo il 25 giugno, con le azzurre che arriveranno forti del primo posto in un girone estremamente complicato. Tanto entusiasmo, quindi, ma anche un po' di preoccupazione, perché la Cina, nonostante il terzo posto, resta un'avversaria complicata per tutti.



LA CINA - Decisiva per la definizione del tabellone è stata la partita tra Camerun e Nuova Zelanda, chiusasi con una vittoria per le africane. Successo che ha quindi spedito la Cina nella casella affiancata a quella delle azzurre. E le asiatiche, nonostante il terzo posto, restano avversarie complicate essendo una nazionale molto solida (una sola rete subita in tre partite) oltre che esperta, come dimostrano i risultati nelle passate edizioni, con i quarti di finale sia nelle Olimpiadi 2016 che nel Mondiale del 2015.