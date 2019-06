La Giamaica corre, ma l’Italia vista contro l’Australia non teme il passo di nessuno. Secondo appuntamento per le azzurre ai Mondiali Femminili di calcio e dopo l’esordio vincente Bonansea e compagne possono centrare gli ottavi in caso di vittoria. L’ostacolo Giamaica peraltro non sembra troppo alto per la selezione di Milena Bertolini, visto che sulla lavagna Betaland - si legge in una nota - il bis azzurro è proposto a quota 1,10, contro il pareggio e la vittoria delle caraibiche che valgono invece 7,75 e 20. Le nostre attaccanti possono scatenarsi, magari prendendo spunto dalla nazionale statunitense che all’esordio ha superato 13-0 la Thailandia. Senza esagerare, però c’è fiducia nei confronti del nostro reparto avanzato: l’«Over 2,5» vale quindi 1,45, più di tre gol nel corso del match («Over 3,5») sono proposti invece a 2,01. Focus quindi su chi sarà sotto i riflettori. Sulla lavagna Betaland dedicata alle bomber del match, tra le avversarie c’è da temere Khadija Shaw a quota 4,50. Nelle nostre fila c’è l’imbarazzo della scelta. La juventina Cristiana Girelli è il punto di riferimento e un suo gol vale 1,85. Barbara Bonansea ha fatto esultare tutti con la rete nel finale del match con l’Australia e si gioca a 2,00. Fiducia anche nei confronti di Stefania Tarenzi e Ilaria Mauro (a 2,25).