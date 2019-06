Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha parlato a Quotidiano.net del calcio femminile e, in particolare, del Mondiale di Francia: ''Sono stato alla partita inaugurale, Infantino mi ha invitato ed eccomi qui. Spero di guardare tutte le partite dell'Italia. Serve la presenza delle donne nel calcio di livello, quindi imposi ai club di spicco di avere una squadra femminile. Sono pronto a tifare con grande entusiasmo, ho dato una grande mano alle ragazze e non posso che sperare che facciano il meglio. Polemiche? Per me parlano le riforme...''.