Martina Piemonte, autrice dell'unico gol dell'Italia femminile nella sconfitta con la Francia all'esordio europeo, parla alla Rai dopo il fischio finale: "Il gol ha dato morale, fino all'ultimo non abbiamo mollato contro una squadra molto forte, una delle migliori in Europa. Sapevamo che sarebbe stata difficile e questo gol deve darci una spinta per le prossime due partite che dobbiamo vincere assolutamente: sono alla nostra portata, anzi anche di più perché siamo più forti. Dobbiamo crederci fin dal primo minuto, non come successo oggi. Come sono entrata? Ero incazzata nera fino dal primo minuto, perché per come ci eravamo preparate non ci stava questo passivo simile".