Il ct dell’Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato della sfida di domani contro la Svizzera a San Gallo (ore 19:30 diretta su Rai Sport) ha parlato così in conferenza stampa in vista del suo esordio sulla panchina che avverrà nello stesso stadio che ospitò la prima di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia maschile: “Spero possa essere di buon auspicio. È da tre giorni che stiamo insieme abbiamo iniziato un nuovo percorso e posso dire che ho trovato grandissima disponibilità da parte delle ragazze e di tutto il gruppo di lavoro che la Federazione ha messo a disposizione mia e della squadra. C’è una gran voglia di ripartire, sono molto contento perché finora la risposta delle ragazze è stata ottima. Domani mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo come ho visto in questi giorni se c’è gioia di vestire questa maglia e voglia di giocare con passione la paura di affrontare avversarie del genere sparisce. Le ragazze stanno dimostrando grande spirito di rivalsa e desiderio di andare a conquistarsi qualcosa di importante, sono questi gli aspetti che faranno la differenza nella nostra prima partita”.