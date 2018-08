L'Italia femminile ha già strappato il pass per i Mondiali del prossimo anno, in programma in Francia. Per l'ultima partita del girone, contro il Belgio il prossimo 4 settembre alle ore 17, il commissario tecnico Milena Bertolini, però, non ha fatto a meno delle proprie titolari. Ecco le convocate:



PORTIERI- Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone, Katja Schroffenegger;

DIFENSORI- Elena Linari (Fiorentina), Elisa Bartoli, Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (Milan);

CENTROCAMPISTE- Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano;

ATTACCANTI- Daniela Sabatino (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus)