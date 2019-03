Comincia sotto i migliori auspici il cammino azzurro verso gli Europei del 2020. La Nazionale di Mancini, molto brillante negli ultimi impegni, è favoritissima nel match in programma domani a Udine con la Finlandia. Le quote Stanleybet sono eloquenti: il successo dell'Italia è a 1,30, il pareggio sale a 5,00, la vittoria finnica vale 11 volte la scommessa. La Finlandia tuttavia non è la classica squadra cuscinetto, come ha dimostrato in Nations League, nella quale vincendo il girone è stata promossa in Lega B. Per questo gli analisti Stanleybet.it non prevedono una goleada, anzi nella scelta tra Under e Over preferiscono l'esito basso, dato a 1,70 contro 2,03. Del resto, la Finlandia ha fatto segnare ben nove Under nelle ultime dieci partite. Improbabile però che i nostri avversari vadano in rete: il Goal viaggia altissimo, a 2,95, il No Goal (una sola squadra a segno) non supera 1,35. Da seguire il ritorno in Nazionale di Fabio Quagliarella, che con i suoi 36 anni e 51 giorni può diventare il marcatore azzurro più anziano della storia. Difficile che parta titolare, ma il suo gol è comunque probabile, dato a 1,80. Meglio di lui solo Immobile, a 1,65. Quota ad hoc per Bernardeschi: un centro su calcio di punizione si gioca a 12,00. Sul fronte finlandese, occhio a Pukki, che con il Norwich City (serie B inglese) ha segnato 24 gol in 35 partite. La sua rete all'Italia è un'ipotesi che vale 4 volte la posta.