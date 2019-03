L'di Robertoè pronta a fare sul serio: questa seraprende infatti il via il cammino degli Azzurri nellecon il primo incontro dellaLa Nazionale muove i primi passi con la doppia sfida ail primo appuntamento va in scena allo, un match da non fallire assolutamente per partire di slancio nelle qualificazioni, per poi confermarsi nella partita di Parma di martedì 26 marzo contro il Liechtenstein. Sono 13 i precedenti tra Italia e Finlandia con 11 vittorie per gli Azzurri, un pareggio ed un solo ko, nei Giochi Olimpici del 1912. Mancini dovrebbe affidarsi al tridente composto dagli juventini Bernardeschi e Kean e dal laziale Immobile, mentre il ct finlandesesi affida a Pukki, capocannoniere della Championship inglese con il Norwich.Dopo aver perso il primo confronto ai Giochi Olimpici del 1912 (2-3), l’Italia è rimasta imbattuta nelle successive 12 sfide contro la Finlandia (11V, 1N). L’unico pareggio è arrivato alle qualificazioni dell’Europeo 1976 (0-0). L’Italia ha subito una sola rete nelle ultime 10 partite contro la Finlandia (6-1 nell’ottobre 1977). Dopo averne incassate sei nelle prime tre. L’Italia è imbattuta nelle ultime 30 partite di qualificazioni al Campionato Europeo (24V, 6N). Ha segnato 56 reti e ne ha subite 14 nel parziale. Roberto Mancini ha una percentuale di vittorie del 33% sulla panchina dell’Italia (3V, 4N, 2P). Fra gli allenatori che hanno guidato gli Azzurri in almeno nove partite, solo il primo CT Umberto Meazza ha fatto peggio (27%, con quattro vittorie in 15 gare). L’Italia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite. L’ultima volta in cui gli Azzurri hanno registrato quattro clean sheet di fila risale a giugno 2016 sotto la guida di Antonio Conte. Nelle ultime quattro partite l’Italia ha sempre chiuso l’incontro con un possesso palla superiore al 65%, mentre in quattro delle prime cinque sotto la gestione Mancini gli Azzurri avevano registrato un possesso inferiore al 50%. Le ultime 13 reti realizzate dalla Nazionale italiana sono state tutte messe a segno da giocatori differenti. Nessuno dei 29 giocatori convocati da Roberto Mancini per questa sfida ha mai segnato alla Finlandia con la maglia della Nazionale azzurra. Fabio Quagliarella potrebbe tornare a disputare una partita in Azzurro a distanza di 3048 dall’ultima presenza (17/11/2010 contro la Romania) e diventare inoltre il giocatore più anziano a segnare con la maglia dell’Italia a 36 anni e 51 giorni. Federico Chiesa è l’unico giocatore ad aver disputato tutte le nove gare sotto la gestione Mancini. Nel periodo, è inoltre l’Azzurro che ha tentato più tiri (15), più conclusioni nello specchio (sette) e completato più dribbling (otto).Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernardeschi.Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara, Hamalainen; Pukki.Orel Grinfeld (Israele)