Luciano Spalletti sarà svelato alla stampa come nuovo commissario tecnico della Nazionale il prossimo 2 settembre. E' quanto comunica la FIGC in una nota nella quale annuncia pure la presenza, per l'occasione, del presidente Gabriele Gravina, che a Coverciano farà gli onori di casa.



LE PRIME CHIAMATE - Sarà la prima apparizione pubblica del successore di Roberto Mancini in vista poi dei primi impegni ufficiali da affrontare nella nuova stagione: per le qualificazioni ad Euro 2024, gli Azzurri saranno di scena a Skopje contro la Macedonia del Nord e il 12 settembre, a Milano, sarà invece il turno della sfida contro l'Ucraina. Per queste due importantissime partite, Spalletti comunicherà la prima lista dei convocati venerdì 1° settembre. Il nuovo selezionatore ha firmato con la FIGC un contratto fino al 30 giugno 2026, percepirà un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione e si preparà, in caso di mancato accordo, ad affrontare un contenzioso legale col Napoli in merito alla clausola stipulata al momento della risoluzione del suo contratto col club di De Laurentiis.