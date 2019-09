L'Italia batte la Finlandia 2-1 e vede Euro 2020, al termine del match Alessandro Florenzi è intervenuto a Rai Sport: "È stata un'Italia piacevole, che ha imposto il suo gioco in un campo non facile. Siamo felici del percorso, ci divertiamo a fare il nostro gioco e penso si veda anche in campo. Giocare a sinistra? Penso che tutti noi siamo pronti a questo, dobbiamo farci trovare pronti quando il mister lo chiede. Sicuri del passaggio? Dico no perché non dobbiamo adagiarci sugli allori e cercare di prenderci questa qualificazione. Saranno importanti le prossime gare e le affrontiamo come sempre".