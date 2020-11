Alessandro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Bosnia: "Dobbiamo meritarcelo perché non sarà una partita semplice. Loro ci hanno messo in difficoltà nell'ultima partita, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia, dobbiamo mettercelo bene in testa, siamo carichi, vogliosi di fare risultato"."L'ho sentito prima di venire in Nazionale perché sapevo che aveva contratto il Coronavirus"."Questa è una delle motivazioni che ci spingerà a fare del nostro meglio. Dobbiamo farlo per tutte le gare che riguardano l'Italia, tutte sono importanti e devono essere affrontate come delle finali. È quello che il tecnico vuole, la cosa che il mister ed Evani ci trasmettono ogni giorno"."Non può e non deve succedere, per quel che vale questa partita per noi"."Come gruppo è molto simile a quella del 2016, come gioco è forse più spettacolare. Solido come quell'anno"."Facciamo sempre allo stesso modo, c'è sempre la voglia di cantare l'inno, è motivo d'orgoglio cantarlo senza pubblico, è per tutti gli italiani che ci sostengono e magari stanno lottando contro il Covid"."Io sono sempre a disposizione"."L'abbiamo rivista, loro non hanno Edin che fa gran parte del lavoro di squadra, di solito si appoggiano su di lui che è un campione. Dovremo rifare la partita con la Polonia, far subito gol. C'è solo un risultato".