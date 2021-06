Alessandro Florenzi salta la Svizzera. L'esterno destro romano, che ha giocato l'ultima stagione al Paris Saint-Germain, è uscito all'intervallo della sfida con la Turchia per una contrattura al polpaccio. Nessuna scelta tecnica o tattica, dunque, alla base del cambio con Di Lorenzo c'è un problema fisico che lo costringerà a saltare il secondo match del gruppo A contro la Svizzera, in programma mercoledì. Mancini spera di recuperarlo per l'impegno contro il Galles, domenica 20 giugno alle 18.



COMUNICATO - Questo il comunicato della FIGC: "​Il calciatore Alessandro Florenzi, uscito ieri da campo al termine del primo tempo della gara con la Turchia, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro".