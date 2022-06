Attraverso il proprio profilo Instagram, Alessandro Florenzi ha confermato le parole rilasciate ieri sera dal ct della Nazionale Mancini circa la necessità di abbandonare il ritiro per sottoporsi ad una piccola operazione: "Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza Azzurri".



Nelle prossime ore non è escluso che dallo staff della Nazionale arrivino novità anche in merito a Sandro Tonali che, diffidato, è stato ammonito nell'ultimo match di Nations League contro l'Inghilterra e dunque salterà la sfida con la Germania di martedì.