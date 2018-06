Alessandro Florenzi non sarà a disposizione di Roberto Mancini per l'ultima amichevole in programma lunedì contro l'Olanda. Il giocatore giallorosso, infatti, sta per diventare papà per la seconda volta dopo la nascita di Penelope nel 2016 e raggiungerà la moglie per il lieto evento. Ad annunciarlo lo stesso CT nella conferenza post-Francia.