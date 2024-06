Italia, Folorunsho: "Mai un anno fa avrei pensato di essere qui, è un punto di partenza"

Getty Images for FIGC

Vigilia di, sfida cruciale per il cammino degli Azzurri ache andrà in scena domani (giovedì 20 giugno) alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.In conferenza stampa, accanto al commissario tecnico Luciano Spalletti, è intervenuto il centrocampista: le sue dichiarazioni.- "La stiamo preparando molto bene, stiamo lavorando duro e ci stiamo mettendo tutto per riuscire ad arrivare pronti alla partita".- "Se gioco non lo so, bisogna chiederlo al mister. Io sono a disposizione ed è già un onore essere qui".

- "Un anno fa era impensabile, non potevo mai credere di ritrovarmi qui un anno dopo a giocare gli Europei con la Nazionale. Alla base di tutto credo ci sia il lavoro, non ho mai smesso di sognare ma ora che ho raggiunto determinati livelli devo lavorare ancora più duramente. So che devo lavorare molto, sono indietro rispetto ad alcuni miei compagni: questo per me è un punto di partenza".- "Come ho già detto, io la giocherei anche in porta... L'importante è dare un contributo alla squadra, io mi farò trovare pronto in qualsiasi zona del campo. Poi il mister saprà collocarmi nella zona giusta se pensa che potrò aiutare la squadra".

- "Ogni calciatore deve affrontare il suo percorso e io ho fatto il mio, non lo cambierei con quello di nessuno. Semplicemente prima tante persone hanno pensato che non fossi pronto: io ho accolto quella decisione e ho continuato a lavorare. Ora mi sento pronto per affrontare certe sfide che prima pensavo fossero troppo grandi. La dedica va a mia mamma e alla mia famiglia. A 26 anni ho affrontato il mio primo anno di Serie A: tanti ci arrivano prima, ma c'è anche chi ci arriva dopo. Ognuno ha il suo percorso".

- "E' bellissima, è una sensazione bellissima trovare gli italiani che sono qui in Germania pronti ad abbracciarci e a sostenerci ogni volta che usciamo dall'albergo. Siamo molto contenti di aver regalato una gioia agli italiani che sono qui, vogliamo continuare a renderli orgogliosi di noi".