É arrivata la comunicazione ufficiale. A poche ore dall’inizio della sfida del San Nicola del Bari, dove l’Italia sfiderà Malta, il CT Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni. Già negli scorsi giorni, una volta aggregatosi al ritiro di Coverciano, lo staff azzurro aveva deciso di non far partire l’esterno offensivo della Lazio verso il capoluogo pugliese, facendo rimanere il giocatore al Centro Tecnico Federale per allenarsi individualmente. Tutto vano, però, perché Zaccagni farà rientro al proprio club d’appartenenza.



LA NOTA - “Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza”.