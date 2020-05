Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, GIOVEDI' 14 MAGGIO, IN TV.



DIGITALE



SHOW: Poco di tanto, ore 21.20 su Rai 2 - Spettacolo comico di Maurizio Battista.



FILM: Hunger Games - La ragazza di fuoco, ore 21.30 su Italia 1 - Con Jennifer Lawrence.





SATELLITE



FILM: Good Boys - Quei cattivi ragazzi, ore 21.15 su Sky Cinema Uno - Prima di una festa tre dodicenni usano un drone per scoprire i segreti del sesso femminile.



FILM: L'ultima discesa, ore 21.15 su Premium Cinema - Ispirato alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque.



FILM: Blackkklansman, ore 21.15 su Sky Cinema Due - Un poliziotto afroamericano si inflitra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo negli Stati Uniti degli anni '70.



PARTITA: Italia-Francia, ore 20.30 su Sky Sport Football - La finale del Mondiale 2006.



INTERNET:



SERIE TV: Skam Italia, da mezzanotte su Netflix - La quarta stagione.