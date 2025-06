Italia, Gabbia si ferma in allenamento: le condizioni

Getty Images

Brutte notizie per la Nazionale di Luciano Spalletti, che a pochi giorni dalla partita d'esordio delle qualificazioni al Mondiale 2026 rischia di perdere. Il difensore del Milan ha riportato un infortunio muscolare durante l'ultima seduta di allenamento a Coverciano, il giocatore è osservato dallo staff medico e la sua presenza per le gare contro Norvegia e Moldavia rimane in dubbio.- Il difensore del Milan ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro, nelle prossime ore. In attesa di avere un riscontro più preciso sulla sua situazione, il ct Spalletti studia come sostituire Gabbia in una difesa sempre più in emergenza. Oltre a Gabbia in dubbio, i sicuri assenti sono Buongiorno e Calafiori fuori per problemi fisici, oltre ad Acerbi che ha rinunciato alla convocazione dell'allenatore.

- Se il forfait di Gabbia dovesse essere confermato il ct potrebbe convocare un nuovo giocatore al suo posto, considerando che anche Gatti e Di Lorenzo non sono al top della forma.; inoltre, nelle scorse settimane il vice capitano giallorosso era stato elogiato da Spalletti che aveva spiegato di tenerlo in osservazione e non averlo escluso definitivamente dal giro dei convocati.