Il primo posto nel girone e l’imbattibilità difensiva da conservare: anche se ha già conquistato gli ottavi, l’Italia ha tanti motivi per affrontare con il massimo della concentrazione l’ultima partita del Gruppo A di Euro 2020. Dopo i successi, entrambi per 3-0, contro Turchia e Svizzera, Mancini - si legge in una nota - chiederà ai suoi la terza vittoria, e per i bookmaker di Betaland Italia-Galles (Domenica 20 Giugno ore 18:00) è da segno «1» a quota 1,49. Bale e Ramsey vanno a caccia di quel successo che gli darebbe la certezza degli ottavi, indipendentemente dal risultato di Svizzera-Turchia, ma il segno «2» per i britannici paga 8,50, contro la «X» a 3,85. Farà piacere alla retroguardia Azzurra sapere che il «No Goal» è un’ipotesi più che probabile a quota 1,52. Qualche sorpresa potrebbe arrivare dai marcatori. Andrea Belotti potrebbe dare il cambio a Ciro Immobile e la punta granata si gioca in gol a 2,78, ma spera anche Domenico Berardi, finora molto generoso con gli assist ma ancora a caccia della prima rete: il gol dell’attaccante del Sassuolo al Galles vale 3,50. L’ex del Real Madrid Gareth Bale è l’avversario da temere più di tutti e sulla lavagna marcatori di Betaland si gioca a 4,50.