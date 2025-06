Italia, Gattuso il ct giusto per 3 italiani su 4. E per i Mondiali c'è fiducia...

Gennaroè l’allenatore preferito della nazionale di calcio per la stragrande maggioranza degli italiani: secondo il sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, la scelta che vede l’ex centrocampista alla guida degli azzurri convince il. Le alternative erano Claudioche convinceva il 27% delle persone e Robertocon il 18%. Delude Lucianoindicato soltanto dal 9,3% degli intervistati come allenatore della nazionale. Resta alta la fiducia che la nazionale italiana possa qualificarsi per iamericani del 2026: per quasi ildi tutte le principali squadre gli azzurri parteciperanno alle gare .

“I risultati sono sorprendenti- dice Giacomo Spaini, Presidente e Ceo di Izi- la scelta di Gattuso convince un numero incredibilmente alto di italiani soprattutto se si considera che pochissimi esperti o giornalisti qualificati si sono espressi a favore di questa possibilità, è evidente il richiamo al famoso gruppo del 2006. È un elemento che conferisce a Gattuso un un profilo da sergente di ferro che convince gli italiani, senza distinzioni di appartenenza alle maggiori squadre italiane, tranne forse per quelli della Roma Inossidabile la fiducia in Ranieri e ok anche al richiamo di Mancini , tra le altre alternative come ct, mentre Spalletti delude per la gestione deficitaria dei risultati e nel riconoscimento dei tifosi, solo il 9 per cento è per tenerlo. Altra faccenda riguarda la speranza arrivare ai mondiali : nonostante sia complicato l’approdo negli Usa, gli italiani mantengono una fiducia incrollabile che la tradizione abbia la meglio”.