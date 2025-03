Getty Images

Italia-Germania, chi rischia di saltare il ritorno dei quarti di Nations League: la lista dei diffidati

Paolo D'Angelo

2 ore fa



L'Italia del ct Spalletti si prepara a scendere in campo nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Domenica, invece, è in programma il ritorno a Dortmund e sono cinque gli azzurri che rischiano di saltare la sfida di ritorno.



Tra i diffidati dell'Italia troviamo il capitano Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Moise Kean, Federico Gatti e Davide Frattesi. Non rischia la squalifica Andrea Cambiaso, che andrà in tribuna per via di un infortunio.



In casa Germania, invece, rischiano di saltare la gara di ritorno Kimmich, Rudiger, Raum, Anton, Schlotterbech e Andrich.