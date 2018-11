Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Germania Under 21:



ITALIA U21: Audero; Pezzella, Bastoni, Cutrone, Mandragora (C), Parigini, Orsolini, Romagna, Locatelli, Zaniolo, Calabresi.



A disp.: Plizzari (GK), Valzania, Dickmann, Verde, Castrovilli, Depaoli, Bonifazi, Scuffet (GK), Murgia, Pessina, La Gumina.

All.: Di Biagio.





GERMANIA U21: Nübel; Henrichs, Klostermann, Uduokhai, Baumgartl, Dahoud, Waldschmidt, Serra, Neuhaus, Richter, Eggestein.



A disp.: Körber (GK), Anton, Öztunali, Sabiri, Knöll, Mittelstadt, Ochs, Serdar, Koch, Stenzel, Brodersen (GK).

All.: Kuntz.