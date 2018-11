Nübel che devia in calcio d'angolo.

Momento negativo per gli Azzurrini.Dopo l’Inghilterra, è la Germania a battere gli Azzurrini in amichevole. Parte forte a squadra di Di Biagio con Zaniolo che al 21’ serve a(settima rete con l’Under 21 per il giocatore del Torino).che ribalta il match: prima un rigore causato da un fallo di mano di Cutrone, poi un sinistro a giro dal limite dell'area di rigore. A 10 minuti dalla fine, il portiere tedesco Nubel toglie dall’incrocio una potente punizione di Cutrone.AmichevoleReggio Emilia, ore 18.30Cutrone prolunga per Orsolini, che rientra sul mancino e conclude di poco a lato.34' - Occasione Germania: Neuhaus converge da sinistra e calcia, respinge Audero68' - Occasione Germania: Oztunali entra in area di rigore da sinistra, il suo diagonale viene ribatutto da Audero80' - Punizione di Cutrone dal limite dell'area all'angolino alto, miracolo di: Audero; Pezzella, Bastoni, Cutrone, Mandragora (C), Parigini, Orsolini, Romagna, Locatelli, Zaniolo, Calabresi.A disp.: Plizzari (GK), Valzania, Dickmann, Verde, Castrovilli, Depaoli, Bonifazi, Scuffet (GK), Murgia, Pessina, La Gumina.All.: Di Biagio.: Nübel; Henrichs, Klostermann, Uduokhai, Baumgartl, Dahoud, Waldschmidt, Serra, Neuhaus, Richter, Eggestein.A disp.: Körber (GK), Anton, Öztunali, Sabiri, Knöll, Mittelstadt, Ochs, Serdar, Koch, Stenzel, Brodersen (GK).All.: Kuntz.