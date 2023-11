Lache domani sera, a Roma, dovrà - sì dovrà - battere lanon èche avrebbe voluto, ma quella che gli concedono infortuni e squalifiche. Depennati(scommesse), sono saltatiin difesa,a centrocampo. È questo il reparto più colpito., nonostante le non buone condizioni fisiche resta in azzurro, ma a fare i titolari saranno. Siamo all’osso, ma il fiorentino è in formissima e si sta giocando tutte le chanche per andare all’Europeo.Premesso che Spalletti, in qualche modo, si arrangia, gli azzurri sanno che non possono farsi travolgere dalla pressione.. O vinciamo a stento (con Ventura), o perdiamo (con Mancini) o pareggiamo (con Spalletti). Non è una bestia nera (espressione ormai vieta che andrebbe abrogata), ma ha caratteristiche di gioco e di agonismo che ci limitano.Possibile che qualcuno la stia vivendo come un autentico spauracchio. Ci si è chiesti come mai così tanti calciatori si siano infortunati prima di questo match? È come se venisse percepito il grande rischio, rappresentato dal confronto, e chi lo deve vivere lo rifugga. Dunque,Quesiti inquietanti che accrescono l’ansia. Eppure avremmo molte ragioni per stare calmi. La prima ragione è capitale:(doppio scontro in programma a marzo). Non sarebbe onorevole, ma dovrebbe tranquillizzarci. La seconda ragione è tecnica. Non vincessimo, ci basterebbe batterelunedì. E’ più difficile, ma anche questa è una via di fuga. Terza ragione, la più logica.Quattro punti e qualificazione raggiunta. Insomma non siamo all’ultima spiaggia. E, anche se la squadra è malmessa, abbiamo un allenatore che segue la via del gioco e non dell’improvvisazione. Non dice: vinciamo perché siamo più forti. Casomai: vinciamo se dimostriamo di essere più forti. Sappiamo che c’è da fare uno scatto e che l’esito non è scontato, tuttavia non si tratta di scalare l’Everest.Abbiamo detto di un centrocampo dimezzato (comunqueè pronto all’uso). Vero. Ma abbiamo, comunque una buona difesa, sia che giochisia che giochi, due esterni che spingono (), un vecchio bucaniere () al centro dell’area. E davantiIn panchina. È poco? Non credo. Ci sono allenatori, come lo stesso Spalletti, che in carriera hanno fatto con meno. Sinceramente credo che l’Italia debba temere solo se stessa e che, per le ragioni che ho elencato prima, ovvero le molte possibilità di qualificarsi in tanti casi, abbia bisogno diBravo, serio, coraggioso. Un esempio per tutti. Anche per chi, questa volta, ha il cuore in gola.