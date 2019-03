Giorno di vigilia in casa Italia, che domani sera a Parma gioca la seconda partita di qualificazione a Euro 2020 contro il Liechtenstein. Questa mattina una delegazione azzurra guidata dal ct Roberto Mancini dal presidente federale Gabriele Gravina ha fatto visita all'Ospedale dei Bambini di Parma, rispondendo all'invito dell'Associazione Giocamico onlus.



In precedenza lo stesso Gravina aveva parlato a Radio Rai: "Kean è un ragazzo straordinario, con delle potenzialità tecniche incredibili. Però ha ragione Mancini, deve ancora lavorare tantissimo. Si è inserito benissimo nel gruppo, e quando dice di imparare molto da Cristiano Ronaldo si dimostra anche un ragazzo molto attento. Un po' mi ricorda Mario Balotelli, ma gli auguro che sia più dedito alla propria crescita personale per evitare parallelismi e critiche. Per noi è un grandissimo piacere invitare Ramy a vedere la Nazionale: è un piccolo eroe con tanto coraggio e passione".