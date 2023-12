, presidente della, ha parlato a Rai e Sky dopo il sorteggio del girone dell'Italia:"Siamo fermamente convinti di poter fare bene, abbiamo Spalletti particolarmente fiducioso e dobbiamo recuperare quella spinta straordinaria di tantissimi tifosi italiani che aspettano una risposta importante sotto il profilo dei risultati. Affronteremo al massimo delle nostre forze qualsiasi avversario. Abbiamo pescato un po' nel mezzo, poteva andare peggio. Avremo due amichevoli prima dell'inizio della fase finale, l'auspicio è quello di poter stare tutti insieme un lunedì o un martedì mattina tra gennaio e febbraio per cominciare ad affrontare tematiche importanti. Oggi è il 2 dicembre, ci dobbiamo proiettare al 15 giugno 2024, le variabili sono tantissime. Cerchiamo di dar fondo a tutte le nostre energie. Si qualificano in due più le quattro migliori terze, c'è un'ulteriore rete di protezione, ma la nostra priorità è affrontare l'Albania il 15 giugno nelle migliori condizioni"."Assolutamente sì, ha vissuto quelle energie e quelle testimonianze che uno spogliatoio ti portano dentro. Gigi ha iniziato con noi un percorso nuovo e gli faccio i complimenti: s'impegna, studia, vuole stare con i ragazzi, si confronta con Spalletti e vuole stare con noi. Sta studiando, è incredibile la voglia che questo ragazzo, con qualche anno di esperienza, può dare al gruppo"."Non ci può essere un obiettivo minimo: l'Italia deve difendere un titolo europeo, in un girone complicato. Le partite saranno una più difficile dell'altra, ostacoli da affrontare con la solita determinazione".