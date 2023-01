Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato così a margine della presentazione della partnership con Adidas: “Inizia una nuova era per il calcio italiano, siamo orgogliosi di farlo con Adidas. Ha interpretato in chiave moderna la passione che rappresenta la maglia azzurra. La maglia azzurra identifica un’epoca, è un momento che raccoglie passioni ed emozioni di milioni di italiani. Questa maglia si ispira al concetto di bellezza, di stile italiano. Che racchiude un colore straordinario, un azzurro più sgargiante del solito, che raccoglie forti emozioni. Mette assieme un guizzo di modernità e la storia, la tradizione. C’è un elemento identitario, lo scudetto, il tricolore, che rappresenta la passione degli italiani. Speriamo possano gioire attraverso la nostra nuova maglia. Vogliamo rivivere momenti più esaltanti, come nel 2021, sono 14 i milioni di italiani che ci seguono sui social. Siamo una federazione innovativa, non enfatizziamo il successo dei risultati sportivi. Siamo innovativi per la progettualità, per la modernizzazione, per la valorizzazione dei giovani”