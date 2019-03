Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 2-0 dell'Italia contro la Finlandia:



"Risultato importante, che dà grandissima forza e spinge sull'entusiasmo coltivato negli ultimi mesi. Stasera a Udine ci sono state grande partecipazione e accoglienza, è stata una cornice straordinaria per gli Azzurri. Al di là di chi ha segnato, questa è una nuova storia ricca di giovani per la Nazionale, e dobbiamo continuare a raccontarla come si deve.

Ci sono margini di miglioramento e spetterà a Mancini trovare la chiave per crescere ulteriormente. Prendiamo il buon risultato di questa prima partita per affrontare bene i prossimi impegni. Con pragmatismo. È un percorso lungo.



Cosa mi rende più felice stasera? Il risultato vittorioso, le convincenti risposte dei giovani alle responsabilità, l'affetto e la sportività del pubblico. Tutto questo fa bene al calcio italiano."