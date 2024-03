Italia, Graziani: 'Spalletti tenga fuori Immobile e Belotti dalla nazionale. Ecco i 3 su cui punterei'

Francesco “Ciccio” Graziani, grande ex di Fiorentina e Roma, ha commentato lo scontro diretto a Rai Radio 1, Questa la sua analisi.



IL PARERE - "Ero allo stadio e mi sono goduto lo spettacolo. Male la Roma nel primo tempo, ha costruito poco. Poi cambiando l’assetto tattico e tornando alla difesa a 4, ha fatto un buonissimo secondo tempo. Roma a due facce, anche se poi la buona sorte ha girato dalla parte giallorossa: se Biraghi segna il rigore la partita è finita. Alla fine è un buon risultato per la Roma e De Rossi merita assolutamente la riconferma”.



NAZIONALE - 'Un consiglio a Spalletti su chi portare agli Europei? In questo momento non richiamerei Belotti in Nazionale, le prestazioni non sono di livello. Se fa 7-8 gol da qui alla fine del campionato, allora bisogna fare un ragionamento. Lo stesso vale per Immobile, non sta segnando più con quella continuità. Per me sono fuori. Confido molto su Scamacca e Raspadori: quest’ultimo nel Napoli non gioca e quando gioca lo mettono esterno, spero Spalletti lo possa rivalorizzare in azzurro. E poi c’è da attenzionare Retegui, l’unico titolare nella sua squadra. Questi tre mi sembrano i più funzionali per Spalletti”.