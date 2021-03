Vincenzo Grifo non partirà per la Lituania, dove l'Italia giocherà il prossimo turno delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, e tornerà subito a Friburgo. Non è un infortunio a togliere l'esterno dai convocati. La decisione, maturata di comune accordo con il ct Mancini, è legata alle norme anti-Covid previste in Germania: ci sono forti limitazioni per chi arriva dalla Lituania, che impedirebbero a Grifo di essere subito a disposizione del suo club e per questo si è deciso di escluderlo dall'elenco.