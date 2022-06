Questo sarà sicuramente un inverno più freddo del solito, soprattutto perché la nostra Nazionale è una delle grandi assenti nei Mondiali in Qatar che si disputeranno quest’inverno., anno dei prossimi campionati del mondo. La storia chiama ancora, stavolta bisogna rispondere presente. A 10.241 km dall’Italia si trova uno stadio, non uno qualunque, che se il destino vorrà potremmo tornare a calcare. È lo stadio Azteca di Città del Messico, che insieme a Stati Uniti e Canada, sarà il foglio bianco su cui scrivere altre pagine di storia del calcio.- Parlare del Mondiale 2026 può risultare prematuro dato che ancora deve disputarsi l’edizione 2022, ma nel calcio è così si procede: a testa alta, sguardo proteso in avanti, come dovrebbero avere i giocatori in campo e vedere quale potrebbe essere la prossima mossa da fare, il prossimo obiettivo da raggiungere, il prossimo Mondiale.. Si poteva non essere nati nel 1970, ma di sicuro, prima o poi, quella storia ci sarebbe stata raccontata, perché il calcio è una tradizione che attraversa e supera qualsiasi barriera spazio temporale. Italia- Germania 4-3 risuona nelle orecchie e nei cuori di molti, e fu proprio all’Azteca che si disputò la cosiddetta “Partita del secolo”; con tanto di targa fuori lo stadio.- Messico e nuvole quel Mondiale segnato dall’eterna staffetta Rivera- Mazzola e perso poi in finale per 4-1 contro il Brasile di un certo Pelé. Uno stadio che profuma di ricordi, di storia e che proprio per questo è diventato uno dei templi del calcio mondiale ospitando per la terza volta la competizione più importante del mondo.. Quando il calcio diventa rivoluzione e si fa portatore di clamorose rivincite. Il resto è storia e mito.- Gli incastri e le coincidenze che caratterizzano questo sport, rendono la sua cornice ancora più bella. Nel calcio, se veramente lo si vuole, sì ha davvero l’opportunità di riscattarsi. Magari possono passare anni ma il pallone è rotondo e prima o poi ci si ritrova sempre a fare i conti con quello che sì è seminato e perché no sì può anche avere l’opportunità di riprendersi ciò che giustamente o ingiustamente, la legge del pallone ci ha tolto. Per gli Azzurri,. Nel 2026 i giovani su cui puntare oggi avranno quattro anni in più sulle spalle e saranno nel pieno della loro maturità calcistica. I giovani forse ancora troppo acerbi oggi, saranno nel pieno della loro esplosività e metteranno minuti in più nelle gambe grazie al loro maggiore impiego, si spera, nei rispettivi club di appartenenza. Insomma, gli ingredienti per poter disputare un buon Mondiale ci sono tutti.. La maglia azzurra ha bisogno di spalle larghe per essere difesa e portata in alto, magari a 2.200 metri di altezza, dove 52 anni fa fu scritta un’indimenticabile e bellissima pagina di storia.