Sabato sera l’Italia di Luciano Spalletti sarà tenuta a battesimo, a Skopje, dalla Macedonia del Nord per la terza sfida del girone C di qualificazione agli Europei del 2024 di Germania. Gli azzurri non possono sbagliare per tenere il passo dell'Ucraina, attualmente al secondo posto del girone e prossima avversaria il 12 settembre a Milano.



PRECEDENTI - La Macedonia del Nord è al numero 68 del ranking FIFA e ha incrociato l'Italia in tre occasioni. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 9 ottobre 2016: qualificazioni ai Mondiali in Russia e vittoria 3-2 italiana, grazie a Belotti e Immobile. Un anno dopo la seconda sfida chiusa sull’1-1 allo Stadio Olimpico-Grande Torino, gol di Chiellini. L'ultimo precedente è anche quello più noto: 24 marzo 2022, Stadio Renzo Barbera di Palermo, semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Vincono i macedoni al 92′ con Trajkovski e la squadra di Mancini dice addio al sogno iridato.