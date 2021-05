"Alea iacta est",, dato chein vista degli Europei di calcio che prenderanno il via il prossimoma l'allenatore azzurro già nella giornata di domani effettueràin corso d'opera in caso di infortuni, fino al calcio di inizio di Italia-Turchia. Andiamo a conoscere nel dettaglio- Su questo fronte non dovrebbero esserci dubbi. Il titolare sarà ovviamente Gigio Donnarumma, con Salvatore Sirigu vice, mentre Alessio Cragno dovrebbe vincere al fotofinish il ballottaggio con Alex Meret.Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino)Alessio Cragno (Cagliari) 80% - Alex Meret (Napoli) 20%- Confermati i senatori Bonucci e Chiellini, pur non essendo al meglio dal punto di vista fisico. Ci saranno anche Acerbi e Bastoni, sulla fascia destra Florenzi e Di Lorenzo mentre a sinistra Spinazzola ed Emerson Palmieri. Rimane il dubbio tra Toloi e Mancini per l’ultima casella, con il giallorosso favorito di poco per anzianità, anche se l'atalantino è più duttile.Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Florenzi (PSG), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Leonardo Spinazzola (Roma), Emerson (Chelsea).Gianluca Mancini (Roma) 55% - Rafael Toloi (Atalanta) 45%- Marco Verratti ci sarà, a meno di clamorosi colpi di scena: il centrocampista del PSG dovrebbe alla fine farcela a recuperare dall'infortunio al ginocchio e Mancini intende dargli fiducia, anche in caso dovesse saltare una/due partite. Sicuri Barella, Locatelli, Jorginho e Pellegrini, praticamente certo di un posto anche Pessina, il vice del centrocampista dell'Inter. Il ballottaggio finale è sul vice Jorginho: Stefano Sensi e Bryan Cristante si giocano una maglia, con l'interista che è un fedelissimo di Mancini, ma i cui problemi fisici potrebbero avvantaggiare il romanista in extremis.Nicolò Barella (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Jorginho (Chelsea).Stefano Sensi (Inter) 60% - Bryan Cristante (Roma) 40%- In avanti sembra tutto più o meno indirizzato: pronti a partire Belotti, Immobile, Chiesa, Berardi e Insigne. Bernardechi confermato dalle parole di ieri di Mancini, l'unico dubbio è tra Kean e Raspadori, con il primo nettamente favorito vista anche la convocazione dell'attaccante del Sassuolo con l'Under 21.Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).Ballotaggio: Moise Kean (PSG) 80% - Giacomo Raspadori (Sassuolo) 20%