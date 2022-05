Dopo la conferenza d'addio di Giorgio Chiellini, l'Italia di Roberto Mancini si è allenata nel pomeriggio in vista dell'amichevole con l'Argentina in programma mercoledì a Wembley. La 'Finalissima' tra i campioni d'Europa e i vincitori della Coppa America. Al termine dell'allenamento il ct Mancini ha diramato la lista dei convocati per la partita, ecco l'elenco completo:



Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.