Robertoha convocatoverso la fase finale dellain Olanda. Nella lista spiccano le assenze dell'atalantinoe del milanista, lasciati all'Under 21 che disputa gli Europei di categoria, mentre fanno notizia i ritorni di. di seguito la lista completa, con un asterisco per i giocatori che, in caso di impegni con i rispettivi club, potranno aggregarsi in un secondo momento al gruppo e senza i giocatori di Inter e Fiorentina, impegnati il 7 e il 10 giugno nelle rispettive finali europee. :: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta),: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).Raduno in serata a RomaOre 12 – Cerimonia di intitolazione del Campo 3 del CPO Giulio Onesti di Roma a Gianluca Vialli e allenamento (aperto ai Media)Ore 17.15 – Trasferimento al Forte Village Resort (Santa Margherita di Pula - CA)Allenamenti e attività Media da definireOre 10 – Amichevole con il Cagliari Primavera (aperta ai Media/immagini FIGC*).Al termine della gara incontro con i Media, scioglimento della delegazione e rientro staff e calciatori presso le rispettive sedi.Ore 16.30 – Raduno presso il CTF di Coverciano