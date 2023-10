Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 convocati in vista delle gare di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterra: prima chiamata per Udogie, esterno ex Udinese in forza al Tottenham, spiccano le assenze di Immobile e Retegui che invece erano state le scelte delle gare precedenti. Torna Bonaventura dopo l'ottimo avvio di stagione con la Fiorentina, ok anche Berardi e Scamacca che erano stati lasciati a casa a settembre.



PORTIERI - Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);



DIFENSORI - Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);



CENTROCAMPISTI - Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);



ATTACCANTI - Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).