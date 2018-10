La sfida amichevole con l’Ucraina segna il ritorno a Genova degli Azzurri dopo 4 anni (ultimo precedente Italia-Albania 1-0 il 18 novembre 2014) e per l’occasione la FIGC, il Comune di Genova e la Regione Liguria hanno definito d’intesa una serie di iniziative per commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso e riaffermare un messaggio di solidarietà nei confronti delle loro famiglie così come per tutti i genovesi, in particolare coloro i quali hanno dovuto lasciare la propria abitazione e vivono in condizioni particolarmente difficili in questo momento. Sono 27 i precedenti della Nazionale a Genova, con uno score di 16 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte e 7 i precedenti tra Italia e Ucraina (2 in casa, 3 in trasferta e 2 in campo neutro), con cui gli Azzurri vantano uno score di 6 vittorie e 1 pareggio. L’ultimo confronto risale al 29 marzo 2011 (0-2 a Kiev in amichevole). In Italia, 2 finora i precedenti, con due successi italiani a Bari nel 1995 e a Roma nel 2006.