Cristiano Ronaldo è il capocannoniere dell'Europeo perché rispetto a Patrick Schick, che ha segnato lo stesso numero di gol, ha all'attivo un assist in più ed è questa la discriminante fondamentale della Uefa per stilare la classifica finale. Allo stesso modoche rispetto a Chiesa, Insigne, Pessina e Locatelli ha all'attivo anche un assist, nella prima partita contro la Turchia per Insigne.