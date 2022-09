Ciro #Immobile non parte per Budapest.

L’attaccante della Lazio arriva con il resto dei compagni ai piedi dell’aereo. Poi resta in macchina e non parte. pic.twitter.com/LmWhHaJgEm — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) September 25, 2022

arrivate dal quartier generale di Milano della Nazionale, a circa 24 ore dalla decisiva sfida di Nations League contro l'Ungheria. L'attaccante della Lazio,sostenuto degli esami medici per verificare il grado di recupero rispetto al problema muscolare che lo aveva costretto a saltare l'impegno con l'Inghilterra di venerdì e averper decollare con gli altri componenti della spedizione.sul volo, salvo poi prendere atto di un improvviso cambio di rotta. E così le indiscrezioni raccolte dai colleghi al seguito della Nazionale sulla partecipazione di Immobile alla trasferta ungherese vengono repentinamente corrette e qualche minuto più tardi: "Ciro Immobile si è sottoposto questa mattina a Milano ad. L’attaccante azzurro ha comunque raggiunto con la squadra l’aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct Mancini, che ieri sera era rientrato nella Capitale per poter votare questa mattina.per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono stati, come sempre avviene, condivisi con lo staff medico del club".- Una versione dei fatti che presenta non poche contraddizioni., che ha provato fino all'ultimo a strappare la convocazione per una partita alla quale evidentemente teneva e che rappresenta molto per l'Italia in un momento piuttosto delicato., che avrà certamente verificato che le condizioni di Immobile non fossero ottimali a soli pochi giorni di distanza dall'insorgere del problema accusato giovedì pomeriggio,, rimettendosi soltanto alla decisione di Mancini e dei medici circa un suo eventuale impiego contro l'Ungheria. Quell'immagine immortalata dal collega Antinelli, con: che, come spesso è accaduto in passato, durante il tragitto tra Milano e Malpensa, sia andata in scena la solita trattativa tra il club di appartenenza del giocatore e i rappresentanti della Nazionale per gestire la vicenda. E qui la domanda sorge abbastanza spontanea: nell'interesse di chi?