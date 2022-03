Il gruppo è deciso, l'impegno che tutti speriamo sia doppio è alle porte eppure nelle scelte diqualche piccolac'è.che, perso per infortunio Di Lorenzo, ha costretto il CT a cambiare gerarchie e scelte. Al posto del laterale del Napoli è stato convocatoche ha confermato l'esclusione dalla rosa dei 33 di DavideContro la Macedonia del Nord, salvo sorpresela cui convocazione non è mai stata in discussione. Ldato che può giocare sia da esterno basso di destra in una difesa a 4 o a 5, sia da ala d'attacco e all'occorrenza anche da laterale sinistro. Inoltre, come confermato dal ct:Rapporti, gruppo e duttilità. Sono queste le chiavi di lettura che inquadrano la scelta di preferirenella convocazione finale.Perché sicuramente Florenzi ha avuto le sue chance e si sta conquistando il riscatto in rossonero, ma il titolare della fascia destra, se sta bene ed è in condizione, è proprio il classe '96 bresciano che una chance, con il ko di Di Lorenzo, probabilmente l'avrebbe anche meritata.