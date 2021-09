Al termine della sfida contro la Bulgaria il ctaveva detto: "Non è un problema, vinciamo con la Svizzera e tutto è a posto". Ora però contro gli elvetici la vittoria non è arrivata, anzi, iChiellini e compgani, infatti, sono ancora padroni del proprio destino, maLa classifica odierna, infatti,con 11 punti edi cui due, le ultime, entrambe pareggiate.dell'Italia avendo giocato e vinto contro Bulgaria e Lituania e pareggiato questa sera.concluderà questo tris di gare di settembre contro l'Irlanda del Nord e poi, mentre gli Azzurri saranno impegnati nelle semifinali di Nations League, affronteranno nuovamente l'Irlanda del Nord e la Lituania.di ritorno che si disputerà a Roma il prossimo 12 novembre.Se la Svizzera vincerà tutte e tre le gare e l'Italia dovesse fare altrettanto con la sua gara allo scontro diretto si arriverebbe con gliin classifica(con il pari rimarrebbero avanti). Se invece la Svizzera dovesse pareggiare una delle gare e vincere le altre con l'Italia vincente mercoledì con la Lituania le due squadre arriverebbero allo scontro diretto a pari punti e anche in quel caso il pareggio potrebbe spostare sulla differenza reti generale la chance di passaggio diretto ai Mondiali.Gli Azzurri sono padroni del proprio destino, ma il percorso verso Qatar 2022 poteva essere più in discesa.